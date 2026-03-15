ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ
ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਵਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਲੀਜ਼?
Published : March 15, 2026 at 8:53 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪੀ ਆਰ' ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫੇਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀਂ ਅਊਣੇ', ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰੇਗਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਡੈਬਿਊ?
'ਮਲਵਈ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਵਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਸਿਨੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਕਈ ਗਾਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 'ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਸੁਖ ਪਿੰਡੀਆਲਾ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਜੱਗੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਤੀਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹੀਰ ਅੱਛਰਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾ ਬੇਨੀਪਾਲ ਵੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ।' 09 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਡੀ ਓ ਪੀ ਮੁਕਲ ਐਚ ਪੂਨੀਆ, ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖ਼ਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਟੋਲ ਅਤੇ ਅਨੀਤ ਸੇਖੋਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ
'ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਨੀਤ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।