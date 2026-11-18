ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਲਮੀ ਜਗਤ 'ਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਆਜਾ ਦਿਲਜਾਨੀਆਂ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 2:39 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਫਿਲਮੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਆਜਾ ਦਿਲਜਾਨੀਆਂ', ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਗਰੇਵਾਲਜ਼ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਿੰਬਲਜ਼ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ 'ਸਾਗਾ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ 'ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ' ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਸੰਗੀਤਮਈ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਬਤੌਰ ਸੋਲੋ ਹੀਰੋ ਅਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਟਸ਼ਨ' 'ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮੋਟਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ', 'ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ 'ਸੰਜੋਗ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਲੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਰੇਲਰ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਓਧਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਣਕ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਵੀ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
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