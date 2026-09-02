ਜਨਮ ਤੋਂ ਨੇਤਰਹੀਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਧੂਰੀ, ਹੁਣ ਫਿਲਮ ‘ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼’ ਦੇ ਭਜਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਛਾਇਆ ਸੁਨੀਲ ਲੋਧੀ
ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਲੋਧੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 2, 2026 at 11:29 AM IST
ਸਾਗਰ: ਬਾਬਾ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ 'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਗਤੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਿਲਮ ਦੇ ਭਜਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇਤਰਹੀਣ ਗਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਲੋਧੀ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਸੁਨੀਲ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ 'ਭਜਨ' (ਭਗਤੀ ਗੀਤ) ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਨੇ 'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ "ਮੈਂਨੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਹਨੂੰਮਾਨ" ਗਾਇਆ, ਇਹ ਗੀਤ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਲੋਧੀ ਨੇ ਨਿਮਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸਟਾਰਡਮ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈ।
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੈ ਸੁਨੀਲ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੀਲ ਲੋਧੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ 'ਭਜਨ' 'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ।
ਸੁਨੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਵੇ।"
ਭਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ
ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਉਸਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਜਨ ਪਸੰਦ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਮੂਰਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਸੁਨੀਲ ਲੋਧੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ
ਸੁਨੀਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, "ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ 2019 ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਰੋਹਿਤ ਸਾਹੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਰੋਹਿਤ ਤਲਚਿਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਬੁੰਦੇਲੀ ਦੁਨੀਆ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰੋਹਿਤ ਸਾਹੂ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਬੁੰਦੇਲੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 900,000 ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੁਨੀਲ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਭਗਤੀ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਨ "ਮੋਰ ਸੰਕਟ ਕਟੱਈਆ ਹਨੂੰਮਾਨ" ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਇੰਦੌਰ-ਅਧਾਰਤ ਵੀਆਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਹ ਗੀਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ।
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਮੁੰਬਈ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ?
ਸੁਨੀਲ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਵਰਸੋਵਾ ਬੀਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਜੋ ਰੋਹਿਤ ਨੇ 'ਬੁੰਦੇਲੀ ਦੁਨੀਆ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ 'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਪਤਾ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ।
ਫਿਰ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਭਜਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ 'ਮੈਨੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਹਨੂੰਮਾਨ' ਅਤੇ 'ਸਾਗਰ ਮੇਂ ਨਈਆ ਡਾਲ ਦਈ' ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਨੀਲ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਨੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ; ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਮਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।"
"ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼" ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਗਾਏ ਭਗਤੀ ਗੀਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਆਪਣੇ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 8 ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ ਜੁਬਿਨ ਨੌਟਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੀਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ।
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