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2 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ 400 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ, 52 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ 'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਦਾ ਜਲਵਾ

'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।

ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼
ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼ (Pic Credit: Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2026 at 1:34 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 52 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 52ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਨਾਲ ਬਣੀ 'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 50 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ

'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ 52ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੌਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਫਲਾਪ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 1.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।

'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।

'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ (ਦਿਨ 52) 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ 3 (393 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (392 ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ 3 ਇਡੀਅਟਸ (400 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਕਾਂਤਾਰਾ (401 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼ ਬਾਰੇ

ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼ ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭੀਨਵ ਸੱਤਿਆ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

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