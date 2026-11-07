OTT ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ "ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼", ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ?
Hanuman Ansh OTT: ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ "ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼" ਹੁਣ OTT ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 4:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼" OTT ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪਰੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਲਮ?
ਸੋਨੀਲਿਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ। ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਹਾਣੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰੀ ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਨੀਲਿਵ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਤਾਰਾਮ।"
ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, "ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਸਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ...ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਫਿਲਮ ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਨੀਲਿਵ 'ਤੇ ਦੇਖੋ।"
ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਨਸੰਪਰਕ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ, ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਚਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਮਰਤਾ ਜੀ. ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਰਾਗਿਨੀ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਨਾਗਰ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਫਿਲਮ ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਖੋਜ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: