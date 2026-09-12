ਫਿਲਮ ‘ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼’ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੀਤੀ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਫਿਲਮ ‘ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼’ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ‘ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2026 at 5:13 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ “ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼” ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸੈਕਨੀਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਨੇਮਾਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 12.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ 205.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 173.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼” ਦਾ 36ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ-ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਟਾਰਰ “ਹੈਵਾਨ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇੱਕ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ "ਹੈਵਾਨ" ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ "ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼" ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਿਨਵ ਸੱਤਿਆ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਨ ਸ਼ੇੜਗੇ, ਚੰਦਨ ਕੇ ਆਨੰਦ, ਪੂਰਨਿਮਾ ਤਿਵਾਰੀ, ਅਨਿਲ ਰਸਤੋਗੀ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨਦਾਸ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
ਇਹ ਫਿਲਮ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ।
ਬਾਬਾ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਦਾ ਜਨਮ 1900 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1973 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭਟਕਦੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਂਚੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। "ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼" ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਮਬਲੇ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
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