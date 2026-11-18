ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਰਿਲੀਜ਼, ਹੁਣ OTT 'ਤੇ ਆਈ ਦਿਲਜੀਤ-ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਦੀ 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3'
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3' ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 11:22 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3' ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚੌਪਾਲ' 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ।
'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3' ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ
'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3' ਹੁਣ 9 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚੌਪਾਲ' 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3' ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
'ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼' (Federation of Western India Cine Employees) ਨੇ CBFC (ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਣ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3' ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ, ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਰ ਚਿਨਯੋਤੀ ਅਤੇ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ।
'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3' ਬਾਰੇ
ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3' ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ 'ਜੱਗੀ' ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਥੀ ਆਤਮਾ 'ਪਿੰਕੀ' ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਤਿਆ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਭੂਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ, ਹਨੇਰੇ ਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
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