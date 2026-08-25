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ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ‘ਛੜੇ ਭਗਤ’ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ’ਚ ਕਾਮੇਡੀਅਨ

ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ 'ਛੜੇ ਭਗਤ' ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ (Pic Credit: Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2026 at 2:13 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਲ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਦੀਵੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ 'ਛੜੇ ਭਗਤ' ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਮੁੜ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉੱਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ-ਸਨੇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ' ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਸੇ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਰੰਗਾਂ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਠੇਠ ਦੇਸੀ ਬੈਕਡ੍ਰਾਪ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਟ-ਪੋਟ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਉੱਚ ਸਿਖ਼ਰ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਕਦੀ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਅਰਥੀ ਸੰਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਕਦੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਓਧਰ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਅਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਡੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ', 'ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ 2' ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

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ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ
GURWINDER SINGH SRA

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