ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਤਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਅਤਾ ਪਤਾ ਲਾਪਤਾ' ਲਈ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ 9 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਤਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ,"ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਸਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡਵਾਂਸ ਅਮਾਊਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਭਾਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਸ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ।"
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਜੇਮ ਟਿਊਨਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, FWICE ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕਮਾਲ ਆਰ ਖਾਨ ਆਦਿ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।
