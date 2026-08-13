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'ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ Strategy ਲੈ ਕੇ ਆਓ', ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰਿਐਕਸ਼ਨ

ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ
ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ (Pic Credit: Getty)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 13, 2026 at 12:45 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕ "Fine Shyt" ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ 'ਸੀਸੂ' ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ "ਇੱਕ ਵਰਸਿਜ਼ ਸਭ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ "ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ" ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ "ਸੀਸੂ" ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਸੀਸੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

"SISU ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਚਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ... ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ….ਇੱਕ ਬਨਾਮ ਸਾਰੇ…ਪਗਨੀ ਵਾਂਗ ਦੁਰਲੱਭ, 2025 ਮੇਰਾ ਸੀ 2026 ਮੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ।" ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ "Fine Shyt" ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਹਿੱਪ-ਹੌਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।

ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਪ-ਹੌਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।"

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