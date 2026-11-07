ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, EDC ਦੇ ਮੇਨ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨੀਵਲ (EDC) ਦੇ ਮੇਨ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 12:10 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨੀਵਲ (EDC) ਦੇ ਮੇਨ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਟੀਵ ਆਓਕੀ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ 'ਸਿਰਾ' ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੀਮਿਕਸ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੀਵ ਆਓਕੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੌਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਾਂਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ EDC ਦੇ ਮੇਨ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ EDC ਦੇ ਮੇਨ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੀਵ ਆਓਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 'ਸਿਰਾ' ਦਾ ਰੀਮਿਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਦੁਨੀਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਸਟੀਵ ਆਓਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਸਿਰਾ' ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਐਲਬਮ 'ਵਿਦਾਊਟ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ' ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 356 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ 550 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਟਬੁੱਲ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਮੋਂਟਾਨਾ, ਜੈ ਸੀਨ, ਰਿਕ ਰੌਸ ਅਤੇ ਦ ਚੇਨਸਮੋਕਰਜ਼ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 'ਸਿਰਾ ਏਰਾ ਲਾਈਵ ਇਨ ਕੰਸਰਟ' ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਕਰੀਅਰ ਦੇ 13 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
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