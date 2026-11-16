ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕੈਮਰਾ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ
ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ 'ਔਖੀਆਂ ਰਾਤਾਂ' ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 16, 2026 at 10:35 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ 2012 ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ 'ਹਾਈ ਰੇਟਿਡ ਗੱਭਰੂ' ਫੇਮ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਫਲਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ 2012 ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਚੰਢੋਕ ਪਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਉਧਾਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਪਰਮੀਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਬੋਰਡ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
"ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਾਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕਦਮ ਉਸੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਗਾਮੀ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਗਮ (ਕੰਸਰਟ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ 'ਸਾਊਂਡ-ਚੈੱਕ' ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਭਿਆਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲ਼ਿਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਲਈ ਹਰ ਸਾਊਂਡ-ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ 'ਪਿੰਡ' ਦੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ।" ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ 12 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।
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