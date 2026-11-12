ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਲ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ

ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਲ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ
ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 9:53 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਕੰਸਰਟ 'ਸਿਰਾ ਏਰਾ' (Sirra Era) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਖਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਾਇਕ ਨੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਔਖੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਸਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ
ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ...ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋਂ-ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਗਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਸਟਾਰ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ 31 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 'ਸਿਰਾ ਏਰਾ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਸਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਜਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ '2 ਆਈਜ਼' (2 Eyes) ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਿਤਾ ਦੱਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਗੀਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
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