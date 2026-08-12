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ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ
ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 10:20 AM IST

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Updated : August 12, 2026 at 12:59 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਟਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਏਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉੱਪਰੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ, ਜੋਰਹਾਟ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਖੁਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 35 ਸਥਾਈ, ਹੜ੍ਹ-ਰੋਧਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲੋ ਲਾਈਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਗੀਤ 'fine shyt' ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ASDMA) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ 'fine shyt' 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੱਧਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ "ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ" ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਲੂਪ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ...ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ।"

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'fine shyt' ਗੀਤ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੀ ਦੇਸਾਈ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੀਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

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Last Updated : August 12, 2026 at 12:59 PM IST

TAGGED:

FINE SHYT BACKLASH
GURU RANDHAWA NEW SONG
ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ
ASSAM FLOODS
GURU RANDHAWA

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