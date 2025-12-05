ETV Bharat / entertainment

ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ 'ਚ ਛਾਇਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ, ਹਰ ਪਾਸਿਓ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਾਕਾਰ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ।

ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ
ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ (Photo: Film Poster)
December 5, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਚੁਫੇਂਰਿਓ ਭਰਵੀਂ ਸਲਾਹੁਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਜੀਓ ਸਟੂਡੀਓਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਏਬੀ62 ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਥੀਮ ਅਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ, ਆਰ ਮਾਧਵਨ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨਾਲ ਵਾਵੁਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਉਪਰੰਤ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਐਨੀਮਲ' ਦਾ ਵੀ ਬਹੁ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਕੈਟ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਸਟਾਰਰ 'ਜੋਗੀ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਰੋਲਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

