ਸਿਨੇਮਾਂ ਪਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਰ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਣ ਵੜੈਚ ਫਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ।

SUKHAN WARAICH DEBUT FILM
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 5, 2026 at 3:26 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਣ ਵੜੈਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚਲੀ ਸੁਖਣ ਵੜੈਚ ਦੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਲੋਨ ਟ੍ਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ ਦੇ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਵਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀਤੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਨਾਵੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

CHAALI DIN
ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਣ ਵੜੈਚ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਤਰੁਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ', 'ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ', ਸਵ: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ 'ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਸਟੂਡੈਂਟ' ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਸਟਾਰਰ 'ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੁਖਣ ਵੜੈਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਣ ਵੜੈਚ ਕਰਿਅਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਗੰਭੀਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

GURPREET GHUGGI SON FIRST FILM
CHAALI DIN
SUKHAN WARAICH DEBUT FILM
GURPREET GHUGGI

