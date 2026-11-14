ਲਵ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਬੋਲੇ-ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ...
ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਤੋਂ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 11:27 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਖੇਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਘੁੱਗੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਵਿੱਚ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਵ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਨਾਂਅ
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਵਿੱਚ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
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