ਫਿਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਇਸ Influencer ਨੇ ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖੁਲਾਸੇ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ influencer ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 4, 2026 at 12:17 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ influencer ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡਿਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਚਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਚਾਈ ਰੱਖੀ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਪਣੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਹੈਂਡਲ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਕਤ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ।
ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਡੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਰਚਿਤ Influencer ਫਰੈਸ਼ੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਡਿਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਉਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨਾਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਕਾਰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਸਾਫ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਲਚ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਕਤ ਆਡਿਓ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਕਰਿਅਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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