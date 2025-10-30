ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਚੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਬਣੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ
ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 30, 2025 at 11:31 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਆਈਕੋਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫਖਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਸਤਕ 'ਪ੍ਰੋਮੀਨੈੱਟ ਸਿੱਖ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲੀ ਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਅੱਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸੰਗੀਤਕ ਟੂਰ, ਸਟੇਜ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਗੜੀ ਬੰਨਣ ਦੀ ਆਹਲਾ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਉਕਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
"ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਸਦਕਾ ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਉਕਤ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਅਜ਼ੀਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਅਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹਨ, ਅੱਲੜ੍ਹ ਉਮਰੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 'ਕੰਗ ਪੱਗੜੀ ਸੈਂਟਰ' ਨਾਮਕ ਪੱਗੜੀ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਕਰੀਅਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
