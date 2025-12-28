ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ 2 ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਬਿੱਗ ਬਾਸ' ਫੇਮ ਈਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਅਹਿਮ ਭੁਮਿਕਾ 'ਚ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 28, 2025 at 2:09 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦਮਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ' ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। 'ਡਾਇਮੰਡ ਸਟਾਰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਵੱਲੋ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ', ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਜੱਸੀ ਲੋਹਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਮਨਵੀਰ ਬਰਾੜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬ' ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਵੀਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ-17' ਫੇਮ ਇਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ
ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਕਾਰਾ ਅਤੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 17' ਫੇਮ ਇਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਬਿੱਗ ਬੌਸ -17 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੌਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। 'ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਈਸ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਪਾਪੂਲਰ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਉਡਾਰੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਲਵਲੀ ਐਂਡ ਲੋਲਾ' ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਉਸਰ ਬਣੀ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ 'ਡ੍ਰੀਮੀਆਤਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਅਪਣੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਦੀ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 27 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਾਣਿਆ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ 'ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਆਈ ਵੇਂ', ਸੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ,ਪਰਿੰਦਾ ਪਾਰ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।