'ਵੇ ਫਕੀਰਾ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁੱਜੇ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ-ਇਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

'ਵੇ ਫਕੀਰਾ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁੱਜੇ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ-ਇਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ-ਇਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਵੇ ਫਕੀਰਾ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 5:00 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਵੇ ਫਕੀਰਾ' ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਡਾਇਮੰਡ ਸਟਾਰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਵੀਰ ਬਰਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਸਟਾਰਰ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ' ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆ ਇਹ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਸੁਮੇਲਤਾ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ 'ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਦੇਵਨਗਰੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉਕਤ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਫਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਮੋਹਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
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