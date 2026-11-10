ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਨਾਜ ਚਾਹਲ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਣੇ ਹਿੱਸਾ
ਗੁਰਨਾਜ ਚਾਹਲ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 10:48 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਭਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਭਰਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਨਾਜ ਚਾਹਲ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚੱਕਵੇਂ' ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਨਯਾਬ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਬਾਖੂਬੀ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ 'ਚੌਰਾ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਨੂਠੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਰਾੜ, ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੈਂਸ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਸ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।"
ਆਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਇਸ਼ਕ ਫਰਾਈ', 'ਵਾਰਨਿੰਗ 3' ਅਤੇ 'ਸਿਦਕ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਬਟਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗੁਰਨਾਜ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਦੇਵ ਖਰੌੜ, ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ, ਮੈਂਡੀ ਤੱਖਰ, ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: