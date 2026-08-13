Gurdas Maan New Song: ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਪੂਰੀ
ਦਿੱਗਜ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 10:52 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਜਗਤ ਦੇ ਧੁਰੰਧਰ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਗੀਤਕ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਜਲਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਧੀਨ ਬੁਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੀਤ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣਿਆ 'ਚ 'ਗੱਬਰੂ ਪੰਜਾਬੀ', 'ਮੱਖਣਾ', 'ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ', 'ਮੈਂ ਹੀ ਝੂਠੀ', ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨਾਲ ਕੋਕ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਕਵਰ ਵਰਸ਼ਨ 'ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ', 'ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਆਵੇ', 'ਰਾਤੀ ਚੰਨ ਨਾਲ', 'ਪੰਜਾਬ', 'ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ', 'ਟੱਪੇ', 'ਰੋਟੀ', 'ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ-ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਫਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਹਲਾ ਸੰਗੀਤਕ ਜੋੜੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਓ ਦਾ ਤਿਓ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਓਧਰ ਵਜ਼ੂਦ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਛੋਹਾਂ ਲੈਣ ਵੱਲ ਵਧੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤਕਾਰੀ, ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਬੱਧਤਾ ਅਧੀਨ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗੀਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮਨਮੋਹਕਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਪ੍ਰੀ-ਰਿਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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