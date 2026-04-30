ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ, ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਿੰਗਲ ਭਗਤ' ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 30, 2026 at 11:06 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਵੀਂ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਿੰਗਲ ਭਗਤ' ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਬਿਕਰਮ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੇਸੀ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਰਜੱਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਅਉਣਗੇ।
ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਫਿਲਮਾਂ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੱਟਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ', 'ਕੁੜੀਆ ਚਿੜੀਆ', 'ਬਾਬਾ ਨਜਾਰੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ', 'ਕੁੱਤ ਕਲੇਸ਼', '8 ਸਾਲੀਆਂ', 'ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਣੂਗਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਲ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-