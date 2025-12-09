ਹਸਾ-ਹਸਾ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
December 9, 2025
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ "ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ ਏ", ਜੋ ਜਲਦ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਫੈਮਿਲੀ 442' ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਬਿਕਰਮ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਟੋਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਵੀ ਪਲੇਅ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।
"ਸੱਪ, ਚੋਰ, ਸਾਧ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ" ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਵਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ, ਜੋਹਨ ਮਸੀਹ, ਕਮਲ ਰਾਜਪਾਲ, ਸਰਬੰਸ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਰਾਜੂ ਸਚਦੇਵਾ, ਮਿੰਟੂ ਮਲਵਈ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਰਾਂ, ਬਹਾਦੁਰ ਚਾਚੀ ਲੁਤਰੋ, ਸੋਨੀ ਨਥਾਣਾ, ਸਤਵੀਰ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਪਰਮ ਗਿੱਲ, ਰੋਜੀ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰਗਟ, ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੱਸੀ ਮਾਨ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਹਾਸਰਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਪੱਖ ਸਰੂਪ ਕੈਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਕੋਰਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸ਼ਾਨੂੰ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਧੁੰਦਲੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੰਗ ਮੁੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਚਰਚਿਤ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
