ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਡਾਂਸ ਸਟੈੱਪਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਫਰਕ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ
'ਗਨਮਾਸਟਰ ਜੀ9' ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨਾਲ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2026 at 1:22 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਗਨਮਾਸਟਰ ਜੀ9' 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਜੇਨੇਲੀਆ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸਟਾਰਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਗੀਤ ਹੈ।
ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਪੈੱਡੀ' ਵਿੱਚ ਜਾਹਨਵੀ ਕਪੂਰ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਾਣੇ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੈੱਪ ਕੀ ਹਨ? ਬੁਰੇ। ਉਸਨੂੰ ਆਈਟਮ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ?"
ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ 'ਗਨਮਾਸਟਰ ਜੀ9' ਵਿੱਚ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਡਾਂਸ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 'ਪੈੱਡੀ' ਅਤੇ 'ਪੁਸ਼ਪਾ' ਵਰਗਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਡਾਂਸ ਸਟੈੱਪ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"
Wanted to talk about the Avneet Kaur Dance number in Gunmaster G9, It’s the display of vulgarity in the name of sensuality, sorry to say this was on same lines as Peddi and Pushpa, This is not cinema at all.— Global beat reviews (@Globalbeat45) November 29, 2026
ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
Wanted to talk about the Avneet Kaur Dance number in Gunmaster G9, but i refrained because of spoilers. It’s the display of vulgarity in the name of sensuality, sorry to say this was on same lines as Peddi and Pushpa, This is not cinema at all. I don’t know who even enjoys these kind of steps, cinematic liberty is correct and everyone has a right to express their artistic freedom but there has to be a line between Sensuality and Vulgarity.— KBP Reviews🏹 (@KshitizCritic) November 28, 2026
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਅਤੇ ਅਵਨੀਤ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਵਨੀਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Avneet Kaur just turned 25 and what the hell are these steps? Gross. Why is she being pushed into item numbers, and what was even the need for all this? First Peddi, then Eetha, and now this. When will the sexualisation of actresses finally stop? https://t.co/eTbqcIdl3T— r (@bekhayalime) November 28, 2026
ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ "ਗਨਮਾਸਟਰ ਜੀ9" ਦੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੌਲੀ ਰਹੀ। ਜੇਨੇਲੀਆ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪਾਰਸ਼ਕਤੀ ਖੁਰਾਨਾ ਸਟਾਰਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ।
ਸੈਕਨਿਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਗਨਮਾਸਟਰ ਜੀ9" ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 3.65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
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