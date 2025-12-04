ETV Bharat / entertainment

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਕੌਰ 2' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਦੋ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ

'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਕੌਰ 2' ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਗੁਲਜਾਰ ਇੰਦਰ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਹਨੀ ਮੱਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

SINGH VS KAUR 2
SINGH VS KAUR 2
December 4, 2025

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਕੌਰ 2' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਗੁਲਜਾਰ ਇੰਦਰ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਹਨੀ ਮੱਟੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਕਲਾਕਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਸਰੀ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

SINGH VS KAUR 2

ਗਿੱਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵੱਡੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਘੁਬੀਰ ਬੋਲੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਆਈ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਕੌਰ' ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਮੱਟੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਲਜਾਰ ਇੰਦਰ ਚਾਹਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

SINGH VS KAUR 2

ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਜਾਰੀ ਇਹ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

