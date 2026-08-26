ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਸਫਲ, ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ

ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਸਫਲ, ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ
ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 26, 2026 at 1:42 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 0.35 ਲੱਖ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਇਸ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) 0.42 ਲੱਖ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ (ਐਤਵਾਰ) 0.42, ਚੌਥੇ ਦਿਨ (ਸੋਮਵਾਰ) 0.16 ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ (ਮੰਗਲਵਾਰ) 0.29 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਨੈੱਟ ਅੰਕੜਾ 1.64 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ 06 ਤੋਂ 08 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
'ਜ਼ਿੱਪੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਨੀ ਮੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਰੋਮਾਂਟਿਕ-ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਗਿੱਲ ਰੌਂਤਾ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਰਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਗੋਲਡ ਬੁਆਏ , ਗੀਤਕਾਰ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਹਰਦੀਪ ਮੀਨ, ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਯੂ.ਐਸ.ਏ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਰਾਠੌਰ ਯੂ.ਐਸ.ਏ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਣਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਕੀ, ਸੰਵਾਦ ਭਿੰਡੀ ਤੋਲਾਵਾਲ, ਡੀ.ਓ.ਪੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਰਿਚੀ ਬਰਟਨ ਹਨ।
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