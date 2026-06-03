ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਵੈਲ ਡਨ' ਜਲਦ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 3, 2026 at 1:00 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਵੈਲ ਡਨ' ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੋਮਾਂਟਿਕ-ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ-ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਤਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕੰਟੈਂਟ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਗਰੇਵਾਲ ਸਿਨੇ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟਾਈਮ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ' ਅਤੇ 'ਧਰਤੀ' ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਬਿਹਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਐਲਾਨ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ', 'ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 2-3' ਅਤੇ 'ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 4', 'ਸੂਹੇ ਵੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ' ਅਤੇ 'ਐਨੀ ਹਾਓ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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