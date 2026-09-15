ETV Bharat / entertainment

ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ? ਗਾਇਕ ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ (Pic Credit: Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2026 at 12:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ?

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 9 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਹੈ।

ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?

ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਰਵਾਹੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਾਇਕ ਖੁਦ ਵਿਦੇਸ਼ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ (ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਨਜ਼ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟਕਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਲਾਹੌਰ' ਅਤੇ 'ਜੱਟਾ ਲਵ ਯੂ' ਵਰਗੇ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ਼਼ੀਆਂ-ਮਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਕ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

GULAB SIDHU WIFE NAME
ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਆਹ
ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ
GULAB SIDHU MARRIED OR NOT
GULAB SIDHU

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.