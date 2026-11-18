Judaa on OTT: ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜੁਦਾ', ਜਲਦ ਚੌਪਾਲ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' ਜਲਦ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 1:10 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਜੁਦਾ' ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌਪਾਲ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ...ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਕਾਊਂਟ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਫਿਲਮ
ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੌਪਾਲ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਗੀਤਕਾਰ ਗਿੱਲ ਰੌਂਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਗੋਲਡ ਬੁਆਏ, ਗੀਤਕਾਰ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨੇਹਾ ਦਿਆਲ, ਪਵਨ ਜੌਹਲ, ਅਨੀਤਾ ਮੀਤ, ਸੋਹਿਲ ਅੰਬਰ, ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਜ ਬੁੱਟਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਧਿਆ ਆਰਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ ਵਰਗੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
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