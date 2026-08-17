Gulab Sidhu Podcast Controversy: 3 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਅਨਮੋਲ ਕਵਾਤਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਪੱਖ?
ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 17, 2026 at 12:52 PM IST
Gulab Sidhu Podcast Controversy: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂਅ ਲਏ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਸਟ (ਲੋਕ ਅਨਮੋਲ ਕਵਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ) ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂਫਾਨ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵੀਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੋਡਕਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਓਧਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸੋਸ਼ਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਧੀਨ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਉਕਤ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਓਧਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਉਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਧੀਨ ਕਲਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਫਲ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਲੇਖਕ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਂਗ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਡਕਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਏਨੀ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਸ ਅੰਡਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
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