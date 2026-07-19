ਲੰਡਨ 'ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' ਦੀ ਟੀਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗੀ ਹਿੱਸਾ

ਲੰਡਨ 'ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' ਦੀ ਟੀਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗੀ ਹਿੱਸਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' ਦੀ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 19, 2026 at 11:05 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਂ-ਦਿਨੀਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' ਦੀ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਜਲਦ ਯੂ.ਕੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। 'ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟਾਈਮ, ਜਿਪੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਟੋਪ ਨੋਚ ਮੀਡੀਆ' ਦੇ ਬੈਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਖੇ ਧੱਕ ਪਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਟਾਈਟਲ' ਅਧੀਨ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅਜ ਲਈ ਹੋਟਲ ਥਿਸਟਲ, ਲੰਡਨ ਹੀਥਰੋ ਟੀ5 ਬਾਥ, ਰੋਡ ਲੋਂਗਫੋਰਡ ਯੂਬੀ7 ਓਈਕਿਊ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਵਜੋ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰੋਮਾਂਟਿਕ-ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਗਿੱਲ ਰੌਂਤਾ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗੀਤ, ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਪੱਖ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ।
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