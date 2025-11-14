Bihar Election Results 2025

ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ

ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ 'ਫਿੱਟ' ਹਨ।

Govinda health update
Govinda health update (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 14, 2025 at 12:50 PM IST

2 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ 'ਫਿੱਟ' ਹਨ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ ਯੂਟਿਊਬ ਵਲੌਗ ਦੌਰਾਨ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, "ਗੋਵਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ' ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ।" ਉਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।

"ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਲਿਤ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 1:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰੋ। ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

"ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ" ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਡਰਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ "ਰੰਗੀਲਾ ਰਾਜਾ" ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

