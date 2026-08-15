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ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦਾ ਪਾਰਾ ਹਾਈ, ਬੋਲੇ-ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ

ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2026 at 4:35 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੂਡ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਜਾਂ ਲੌਕਅੱਪ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਨਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਆਵਾਂ, ਬਦਨਾਮ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁਆਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਿਮਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਵਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਅ ਰਹੇ ਹੋ।"

ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

“ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੋਮਲ ਦਾ "ਸ਼ੂਗਰ ਡੈਡੀ" ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 62 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ।

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