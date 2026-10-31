ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਧੀ ਟੀਨਾ ਆਹੂਜਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮੁੜ ਐਂਟਰੀ, ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਧੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਟੀਨਾ ਆਹੂਜਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 11:24 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2014 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟਾਰਰ 'ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਹਸਬੈਂਡ' ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਆਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਧੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਟੀਨਾ ਆਹੂਜਾ, ਜੋ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਹੋਸਟ ਜਲਦ ਅਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਸ਼ੋਅ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰੇਗਾ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਗਾਇਕ ਮਹਿਤਾਬ ਵਿਰਕ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ।
ਓਧਰ ਇਸੇ ਸ਼ੋਅ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਟੀਨਾ ਅਹੂਜਾ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਟੀਨਾ ਆਹੂਜਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਰ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਜ ਥ੍ਰੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਜਵੈਲਰੀ ਇੰਨਡੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਤਾਬੀਰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ, ਜੋ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਧੀਨ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
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