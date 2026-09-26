‘ਜੋ ਔਰਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ...’, ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਮਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2026 at 4:43 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੋਮਲ ਰਾਣੀ ਸਵਰਨਕਾਰ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੋਮਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ।
ਕੋਮਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਬਦਦੁਆ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਨ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
"ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼? ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ।"
ਕੋਮਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?"
ਕੋਮਲ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। "ਰੱਬ ਹਰ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਲਾਕ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ।"
ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੇੜੇ ਦਕਸ਼ਿਣੇਸ਼ਵਰ ਕਾਲੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
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