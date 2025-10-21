ETV Bharat / entertainment

ਅਸਰਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ

ਨਹੀਂ ਰਹੇ 'ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਰ', ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਰਧਨ ਅਸਰਾਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰੋ ਝਾਤ।

Govardhan Asrani marriage
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਰਧਨ ਅਸਰਾਨੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋੋਟੋ (GETTY IMAGE)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 21, 2025 at 1:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਕਾਮੇਡੀ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਅਸਰਾਨੀ ਦਾ ਜਹਾਨੋ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਐਸਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ। ਅਸਰਾਨੀ ਦਾ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ 1970 ਤੋਂ 1980 ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖ਼ਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ 01 ਜਨਵਰੀ, 1941 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ

ਅਦਾਕਾਰ ਅਸਰਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੰਜੂ ਬਾਂਸਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 'ਆਜ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ' ਅਤੇ 'ਨਮਕ ਹਰਾਮ' ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਹਮ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਂਗੇ’ (1980) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ 'ਜੇਲ੍ਹਰ' ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਪਛਾਣ

ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਲਮ "ਹਰੇ ਕਾਂਚ ਕੀ ਚੂੜੀਆਂ" ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਸਰੀਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਟ ਫ਼ਿਲਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ "ਸ਼ੋਲੇ" ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਡਾਇਲਗ, "ਹਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਰ ਹੈਂ," ਨਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਕਾਮਿਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।

Govardhan Asrani marriage
ਗੋਵਰਧਨ ਅਸਰਾਨੀ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਤਸਵੀਰ। (Social Media- Instagram: @Govardhan Asrani)

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ

'ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਅਸਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਲੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਸ਼ੈਦਾਈ ਰਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਸਰਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FTII), ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਲਈ। ਉਨਾਂ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ 'ਹਰੇ ਕਾਂਚ ਕੀ ਚੂੜੀਆਂ' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਕਰੀਬ 25 ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਫ਼ਿਲਮ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹੀ , ਉਹ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ 'ਸੱਤਿਆਕਮ' (1969) , ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਉਹ 25 ਦੇ ਲਗਭਗ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬਾਵਰਚੀ', 'ਨਮਕ ਹਰਾਮ' ਅਤੇ 'ਮਹਿਬੂਬਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆ ਹਨ।

ਦੋ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿੱਤੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਗੁੱਡੀ', ਚੁਪਕੇ ਚੁਪਕੇ', 'ਰੋਟੀ' , 'ਛੋਟੀ ਸੀ ਬਾਤ', 'ਰਫੂ ਚੱਕਰ', 'ਬਾਲਿਕਾ ਬਧੂ' , 'ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਵੋ' ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੀਆ ਅਣਗਿਣਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਜ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ' (1974) ਅਤੇ 'ਬਾਲਿਕਾ ਵਧੂ' (1977) ਲਈ ਉਨਾਂ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਵਜੋਂ ਦੋ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿੱਤੇ।

ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ

ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਮੇਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ 'ਚਲਾ ਮੁਰਾਰੀ ਹੀਰੋ ਬਣਨੇ' (1977) ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਨਾਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆ 1974 ਅਤੇ 1997 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨਾਂ ਕੁੱਲ 6 ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ 1972 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਏ ਰਹੇ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਖੋਜ

80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਕ ਸਾਈਡਕਿਕਸ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਰਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੱਟ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਧਵਨ, ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਵਰਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 'ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ’ , ‘ਚੁਪ ਚੁਪ ਕੇ’ , ‘ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ’ , ‘ਮਾਲਾਮਾਲ ਵੀਕਲੀ’ , ‘ਭਾਗਮ ਭਾਗ’ , ‘ਬੋਲ ਬੱਚਨ’ ਨਾਲ ਅਧੁਨਿਕ ਸਿਨੇਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।

TAGGED:

GOVARDHAN ASRANI MARRIAGE
ASRANI WIFE
GOVARDHAN ASRANI DAETH
GOVARDHAN ASRANI MOVIES
GOVARDHAN ASRANI PASSED AWAY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਖਰੀਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025: ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੈ ਭਾਰਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ?

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਓ ਇਹ ਪੱਤਾ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ!

Meesho ਦਾ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਦਾ IPO ਲਾਂਚ ਤਿਆਰ, SEBI ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.