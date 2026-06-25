'ਰੰਨਾਂ 'ਚ ਧੰਨਾ' ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

'ਰੰਨਾਂ 'ਚ ਧੰਨਾ' ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 25, 2026 at 10:13 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ, ਜੋ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰੰਨਾਂ 'ਚ ਧੰਨਾ' ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲੀ ਸਟਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਲੀਡ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਦਿਲਚਸਪ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਵਨ ਗਿੱਲ, ਅਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਸਟਾਰਰ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅਪਣੇ ਇਸੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਚੇਨ 'ਫਰੂਟੀਕਾਨਾ' ਦੀ ਐਡ ਫਿਲਮ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ 'ਫਰੂਟੀਕਾਨਾ' ਨਾਲ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡੱਬਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਵਜ਼ੂਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਜੂਨ 2027 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਲੀਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
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