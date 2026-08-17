ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ, ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ, ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ
ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 17, 2026 at 10:34 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੂਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਭਰਿਆ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 'ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਸ਼ੋਅ'।
'ਰਿੰਪਲ ਇਫੈਕਟ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਕਤ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲੀ, ਡੋਮ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰੀ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਅਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਟਾਰਡਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਅਨੂਠੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਧੀਨ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਉਕਤ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵੈੱਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਸਭ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬੈਨਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: