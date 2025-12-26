ETV Bharat / entertainment

ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਇਹ ਸਟਾਰ, ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੇਗੋ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿਰਜਾ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਗਿਰਜਾ ਸ਼ੰਕਰ
ਗਿਰਜਾ ਸ਼ੰਕਰ (Photo: Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 26, 2025 at 10:19 AM IST

1 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਚ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿਰਜਾ ਸ਼ੰਕਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਆਫ-ਬੀਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੇਗੋ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।

'ਯੁੱਗ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਜੱਗੀ ਕੁੱਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਲਵਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੇਗੋ'
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੇਗੋ' (Photo: Film Poster)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੁੱਲ ਸਿੱਧੂ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਲਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿਰਜਾ ਸ਼ੰਕਰ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀਰੀਅਲ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਨਯਾਬ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ', 'ਨਸੀਬੋ', 'ਬਾਗ਼ੀ', 'ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ' ਅਤੇ 'ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਅਦਾਕਾਰ ਥੀਏਟਰ ਜਗਤ ਦਾ ਵੀ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਰਹੂਮ ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

