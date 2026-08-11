Singh Vs Kaur 2: ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ-ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੀ ਫਿਲਮ 'Singh vs Kaur 2', ਗਾਣਾ 'ਨੋਟਾਂ' ਜਲਦ ਹੋਏਗਾ ਰਿਲੀਜ਼

Singh Vs Kaur 2: ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ-ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੀ ਫਿਲਮ 'Singh vs Kaur 2', ਗਾਣਾ 'ਨੋਟਾਂ' ਜਲਦ ਹੋਏਗਾ ਰਿਲੀਜ਼
ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ-ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 12:34 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਦਾ ਖਾਸ ਗਾਣਾ 'ਨੋਟਾਂ' ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ' ਅਤੇ 'ਐਸਵੀਐਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੀ ਸੁਯੰਕਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਕਤ ਗੀਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਕਾਬਲ ਸਰੂਪਵਾਲੀ ਨੇ ਰਚੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਕੁਲਸ਼ਾਨ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਸਵੈਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੰਨਗੀਆਂ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਅਲਹਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਫਿਲਮਬੱਧਤਾ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਓਧਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਉਪਰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ' ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੀਡਿੰਗ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
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