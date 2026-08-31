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ਕਾਮੇਡੀ, ਰੁਮਾਂਸ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2', ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ
ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 31, 2026 at 5:21 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ 'ਮੇਲ ਕਰਾਂਦੇ ਰੱਬਾ' ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਪਾਰਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ, ਭਾਵਨਾ, ਰੁਮਾਂਸ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ।

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ

"ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ, ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ...ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।"

'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿੱਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿੱਪੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਕਵਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

"ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਇਹ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ

ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ' ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, 'ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ।' ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਜਸਨੀਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।"

"ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਨੀਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੁਮਾਂਸ, ਕਾਮੇਡੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਇਆ।"

ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2'

ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ' ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੁਰਵੀਨ ਚਾਵਲਾ, ਜਪਜੀ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ 15 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।

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