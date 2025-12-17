ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਇਸ ਪਤੇ ਉਤੇ ਭੇਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ "ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4" ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 17, 2025 at 4:33 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4" ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਦਾਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਜੀ ਹਾਂ...ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4" ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ 'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਟੀਮ ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4, ਹੁਣ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ:
• 20–25
• 25–35
• 35–40
- ਨੋਟ: ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4
- ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ: ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ
- ਲੋੜ: ਮਹਿਲਾ ਅਦਾਕਾਰਾਂ
ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੋ: casting@humblemotionpictures.com"।
ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ "ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4" ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।
ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ' ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 2' (2018) ਅਤੇ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 3' (2023) ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੀਕਵਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ 'ਅਕਾਲ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ 'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਅਧੀਨ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਡੈਬਿਊ ਫਿਲਮ 'ਮੇਲ ਕਰਾਂਦੇ ਰੱਬਾ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ' ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਉਪਰ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 3' ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: