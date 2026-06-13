ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ-ਗਿੱਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਰਾਸ਼, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ-ਗਿੱਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਰਾਸ਼, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 13, 2026 at 10:21 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ-ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ 26 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਨੋਰਮਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ: ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ
ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਏਆਈ ਅਤੇ ਵੀਐਫਐਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਖਰੀ, ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
"ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭੱਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਅਤੇ ਵੀਐਫਐਕਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ VFX ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਉਪਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।
"ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਔਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਈ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ...ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
"ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ' ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਨਗੇ। ਕੁੱਝ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸਰੋਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਿੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸਾ
ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
"ਇੱਕ ਵਾਰ...ਮੈਂ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਪਾਜੀ (ਦੁਸਾਂਝ) ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਉਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, "ਓ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ?" ਉਸ ਸਮੇਂ...ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਪਾਜੀ" ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਕਾਮੇਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ 18 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਆਈਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੂਵੀਬਾਕਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ।
ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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