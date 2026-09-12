ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'Singh Vs Kaur 2', ਜਾਣੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ
ਫਿਲਮ 'Singh Vs Kaur 2' ਕੱਲ੍ਹ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2026 at 12:17 PM IST
Singh Vs Kaur 2 Collection: ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'Singh Vs Kaur 2' ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ਼਼ੀਆਂ-ਮਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਧੀਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਰੌਲ਼ੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ (ਸੈਕਨਲਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ। 796 ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਮਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10-12 ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ
- ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 3: 4.5 ਕਰੋੜ
- ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3: 3.5 ਕਰੋੜ
- ਹੋਂਸਲਾ ਰੱਖ: 2.6 ਕਰੋੜ
- ਛੜਾ: 2.45 ਕਰੋੜ
- ਸਰਦਾਰਜੀ 2: 2.4 ਕਰੋੜ
- ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 2: 2.35 ਕਰੋੜ
- ਸਰਦਾਰਜੀ: 2.3 ਕਰੋੜ
- ਸੌਂਕਣ ਸੌਂਕਣੇ 2: 2.1 ਕਰੋੜ
- ਮਸਤਾਨੇ: 2.15 ਕਰੋੜ
- ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4: 1.9 ਕਰੋੜ
'Singh Vs Kaur 2' ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ
ਫਿਲਮ ਨਿਹਾਲ ਅਤੇ ਜਸਨੀਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਦੋਸਤ ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਜਸਨੀਤ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਸਨੀਤ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਗਿਰੋਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਘਵੀਰ ਬੋਲੀ, ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚਾਹਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ, ਭਾਣਾ ਲਾ ਵਰਗੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ 16 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਲਮ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: