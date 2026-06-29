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ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਛਾਈ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' , ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਾਈ

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।

Carry on Jatta 4 Box Office Collection
Carry on Jatta 4 Box Office Collection (Photo: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 11:04 AM IST

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Updated : June 29, 2026 at 11:09 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4', ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਐਫਜੈਡਸੀਓ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 1.90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਫਿਲਮ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਨਤੀਜਿਆ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 17.36 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਸੋਅਜ਼
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 1.90 ਕਰੋੜ 1349
ਸ਼ਨੀਵਾਰ 2.50 ਕਰੋੜ 1417
ਐਤਵਾਰ 3.40 ਕਰੋੜ 1512

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 7.80 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾਭਾ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਦੌਰਾ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਕਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ।

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Conclusion:

Last Updated : June 29, 2026 at 11:09 AM IST

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CARRY ON JATTA 4 COLLECTION
ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4 ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੀ ਕਮਾਈ
GIPPY GREWAL PUNJABI FILM
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