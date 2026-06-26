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ਕੀ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 3' ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪਾਏਗੀ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4', ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

Carry on Jatta 4 Box Office Collection
Carry on Jatta 4 Box Office Collection (Pic Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 26, 2026 at 4:17 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਅੱਜ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਸਫਲ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਉਲਝਣ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਾਮਿਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੇ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ' ਅਤੇ 'ਜੱਟ ਨੂੰ ਚੂੜੈਲ ਟੱਕਰੀ' ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ (ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) 13.43% ਦੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 3' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30.14% ਹੈ।

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ, ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਗੁਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਥੱਕੇ 20-25 ਵਾਰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।"

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਵਿਆ ਦੱਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ "ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4" ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਦਿਵਿਆ ਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

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CARRY ON JATTA 4

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