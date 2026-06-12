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ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਚੇ-ਨੀਵੇਂ ਪਲ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਬੋਲੇ-ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ...

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

Gippy Grewal
Gippy Grewal (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 12, 2026 at 1:10 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4" ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਬਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਚੇ-ਨੀਵੇਂ ਪਲ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਗਿੱਪੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਮਾਇਨਸ ਪਲ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 'ਕੈਰੀ ਆਨ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ' ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ 2012 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਹੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2018 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਭਾਗ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗਿੱਪੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ "ਫੁਲਕਾਰੀ" ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੇਲ ਕਰਾਂਦੇ ਰੱਬਾ' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ', 'ਲੱਕੀ ਦੀ ਅਨਲੱਕੀ ਸਟੋਰੀ', 'ਭਾਜੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ' ਅਤੇ 'ਜੱਟ ਜੇਮਸ ਬਾਂਡ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

"ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4" ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਰਾਮਾ "ਅਕਾਲ" ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਨਿਕਿਤਿਨ ਧੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

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