ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਥਾਣੇਦਾਰ', ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣੇ ਹਿੱਸਾ
ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ 'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ' ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 4:30 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਓਟੀਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਭਰਿਆ ਦਾਇਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਥਾਣੇਦਾਰ', ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੂਡੀਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਜਸ਼ਨ ਦਿਓਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।
ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ, ਰਘਵੀਰ ਬੋਲੀ, ਰਿਸ਼ਭ ਮਹਿਤਾ, ਮਾਲਵੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਏਕਤਾ ਵਰਮਾ, ਜਸ਼ਨ ਦਿਓਲ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਜੇਠੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਨਾ ਲਾ, ਅਮਨ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਕੋਟਰੂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਵਾਰਨਿੰਗ' (2021) ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਓਟੀਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਨੋ ਰੂਲਜ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀਪਜ ਕੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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